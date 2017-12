Gtt, Appendino: il futuro dipende dall’approvazione del piano industriale

di Michele Paolino

«Stiamo facendo sforzi per salvare Gtt e vogliamo evitare la procedura concorsuale ma il futuro dell’Azienda dipende dall’approvazione del piano industriale». Così si espressa la Sindaca Chiara Appendino in un incontro appena concluso a Palazzo Civico con i rappresentanti dei lavoratori Gtt. Alla riunione erano presenti le organizzazioni sindacali Faisa – Cisal, Fast – confsal, Ugl, Usb, Cgil, Cisl, Uil oltre alla Sindaca accompagnata dagli assessori Rolando e La Pietra.

Appendino ha confermato, in apertura dell’incontro, la volontà dell’Amministrazione di mantenere pubblica al 100% la proprietà di Gtt e ha precisato che il piano industriale al momento non è ancora definito e che la prossima settimana avrà incontro con l’azienda e gli advisor: solo ad allora si potranno avere certezze sui numeri del fabbisogno finanziario, certezze che, ad oggi, non ci sono.

L’assessore Rolando ha dichiarato che la redazione del piano industriale spetta a Gtt e che il Comune può dare solo indicazioni, mentre per l’assessora La Pietra il punto di partenza per la discussione del piano con i sindacati scatterà dalla sua approvazione e solo quando il Comune avrà messo in sicurezza i conti dell’azienda: in quel momento si iniziera’ la trattativa sull’applicazione del piano industriale.

L’assessora con la delega ai trasporti ha ribadito in due passaggi che non si prevedono dismissioni di parti di Gtt, il cosiddetto “spezzatino”.

Le parti si sono lasciate con la proposta di Appendino di rivedersi il giorno 27 anche con i vertici di Gtt.