Gtt, approvato piano. Appendino: “Abbiamo salvato l’azienda. Ora il rilancio

Di Andrea Doi

Sospiro di sollievo per Gtt e soddisfazione da parte della sindaca Chiara Appendino che sui social annuncia l’approvazione del piano industriale di Gtt salvando di fatto il Gruppo Torinese Trasporti sul cui futuro imperversavano nuvoloni neri.

“Abbiamo salvato l’azienda e ora inizierà il suo rilancio” ha annunciato Appendino che illustra brevemente il piano aziendale: “A partire dalla fine di quest’anno arriveranno sulle strade della Città di Torino nuovi bus ecologici, 471 entro la prossima estate. Nel 2021 arriveranno 40 nuovi tram, totalmente accessibili”.

Poi i ringraziamenti: “Ringrazio per questo risultato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, GTT Gruppo Torinese Trasporti, i suoi lavoratori e tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato. Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta. Che il trasporto pubblico di Torino torni ad essere un motivo di orgoglio per tutti i torinesi”.