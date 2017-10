Gtt, guerra sulle cifre dell’indebitamento

di Giulia Zanotti

Dopo la seduta della commissione Bilancio di questa mattina in Comune, in cui si è affrontato il tema del piano di rientro varato dalla amministrazione, Gtt interviene sulle cifre che riguardano i debiti del Gruppo Torinese Trasporti. Infatti, il consigliere Alberto Morano aveva citato la relazione di Peat Marwick in cui in merito al piano industriale di Gtt si parlava di un debito di 250 milioni di euro.

Oggi la società di corso Turati ha comunicato in una nota che «tali cifre sono palesemente errate e rischiano di creare ingiustificato allarmismo nel momento in cui si sta lavorando concretamente alla soluzione dei problemi». Secondo gtt infatti «il fabbisogno finanziario del Piano Industriale è una frazione di quello indicato e tale fabbisogno, a valle delle azioni di mitigazione già previste dal management, non è superiore alle partite creditorie nei confronti dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese e del Comune di Torino oggetto di trattativa e confronto tra le parti».

Intanto, domani mattina verrà presentato il piano di riordino del trasporto pubblico alla presenza della sindaca Chiara Appendino, dell’amministratore delegato di Gtt Walter Ceresa e l’assessora ai Trasporti Maria La Pietra.