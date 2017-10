Gtt, la protesta dei lavoratori interrompe il consiglio comunale

di Giulia Zanotti

La protesta dei lavoratori Gtt e dei sindacati confederati arriva in consiglio comunale. Infatti, durante i lavori dell’aula sull’interpellanza generale per il futuro dell’azienda di corso Turati le urla dalla tribuna del pubblico hanno raggiunto giunta e consiglieri costringendo il presidente Fabio Versaci a interrompere il Consiglio.

«Vergogna, vergogna» è il grido che si è alzato da chi era presente in aula. «Vogliamo risposte, ci sono 5mila famiglie che rischiano il posto di lavoro e voi dovete darci delle risposte. Vogliamo il confronto e invece abbiamo solo il silenzio».

Mentre sotto l’aula della Città Metropolitana che ospita il consiglio comunale i sindacati Cgil, Cisl e Uil protestano chiedendo di essere ricevuti.