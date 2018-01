I revisori dei conti del Comune si sono dimessi.”Ricevute troppe pressioni”

di Andrea Doi

I revisori dei conti del Comune di Torino si sono dimessi. Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso hanno inviato una mail con cui comunicavano l’intenzione di lasciare l’incarico. Una decisione presa dopo mesi di difficili rapporti con l’amministrazione comunale visto i numerosi pareri negativi espressi ai documenti di bilancio della giunta Appendino, per i quali erano stati anche chiamati a rendere conto alle commissioni consiliari.

Finisce così un rapporto tra i tre revisori e l’amministrazione comunale che non era mai stato roseo. Tanto che tra i cinque stelle c’era chi stava da tempo cercando appigli legislativi per rimuoverli dall’incarico.

D’altronde gli stessi revisori nella lettera inviata alla Sindaca e al presidente del Consiglio Comunale parlano di “difficoltà nello scambio delle comunicazione e ostacoli nell’attività di raccordo tra la struttura organizzativa dell’Ente e il collegio dei Revisori e tra quest’ultimo e il consiglio comunale” oltre che dell’assenza “di collaborazione dell’Ente con il Collegio dei Revisori” fino ad accennare a “pressioni ricevute sono state anche fate di disagi operativi e di incomprensioni”.