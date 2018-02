Il Comune mette all’asta immobili per un valore di un milione e mezzo di euro

La Giunta ha approvato, con una delibera presentata dall’assessore Sergio Rolando, la messa all’asta di immobili per un valore di un milione e mezzo di euro. Si tratta di quindici beni tra alloggi, box, locali commerciali, terreni e altri fabbricati. L’operazione rientra nel Piano straordinario di alienazione per il quadriennio 2018-2021, approvato dal Consiglio comunale lo scorso mese di ottobre.

«I beni oggetto d’asta pubblica – è evidenziato nel provvedimento che incarica gli uffici di predisporre il bando di gara e avviare le procedure per l’alienazione delle quindici proprietà comunali – non possono essere proficuamente utilizzati dalla Città per fini logistici e la loro alienazione risponde anche alla necessità di evitarne il progressivo degrado».

Tra gli immobili comunali in vendita figurano gli alloggi di Orbassano 221 (base d’asta di 233mila euro), via Valeggio 23 (base d’asta di 171mila euro) e piazza Freguglia a Cavoretto (base d’asta di 62mila euro), un locale commerciale in via Massena 11 (base d’asta di 62mila e 330 euro), due box auto in via Antinori 3 (base d’asta di 20mila e 250 euro per ognuno), un immobile in via Pessinetto angolo via Pianezza (base d’asta di 610mila euro) e il compendio di via Pinelli 9 (base d’asta di 223mila euro).

Ora il Consiglio comunale dovrà approvare il provvedimento.