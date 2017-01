Il gruppo consiliare M5s partecipa all’assemblea cittadina convocata da comitati e associazioni per fare chiarezza

Domani 21 gennaio è stata convocata dalla cittadinanza un’ assemblea alla quale parteciperanno comitati, associazioni, sindacati per fare chiarezza sull’operato della nuova Giunta comunale.

Alla manifestazione prenderà parte anche il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle e l’Assessore all’ Urbanistica Guido Montanari che dialogherà con i cittadini sui temi proposti: urbanistica, servizi, reddito, casa e verde pubblico.

L’ incontro servirà a chiarire le proposte e l’operato su cui sta lavorando il Gruppo Consiliare in un’ottica di confronto, partecipazione e trasparenza con la cittadinanza.

L’ Assemblea è convocata per le ore 15 in via Moretta57/A.