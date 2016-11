Renzi per il maltempo rinvia l’incontro a Lingotto Fiere

di Bernardo Basilici Menini

Matteo Renzi ha deciso di spostare l’incontro a Lingotto Fiere a causa del forte maltempo che ha colpito Torino e il Piemonte. Le forti piogge che stanno mettendo in ginocchio la zona del cuneese e che hanno creato forti disagi e situazioni di allerta anche a Torino hanno costretto il presidente del Consiglio a rimandare l’incontro della campagna BastaunSì.

Ne dà notizia lo stesso Matteo Renzi sul proprio profilo Facebook: «L’iniziativa #bastaunsì a Torino di stasera viene rinviata – dice Renzi – Ora priorità alla protezione civile e alle popolazioni in ansia per il maltempo».

Renzi sarà comunque a Torino domani: si recherà prima nelle sedi della protezione civile in corso Marche per seguire la situazione, per poi andare all’inagurazione dell’anno accademico della Scuola di Applicazione.