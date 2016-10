Il vicesindaco Montanari incontra gli “Amici di via Revello” per parlare di Gabrio e Diatto

di Bernardo Basilici Menini

Nuova polemica in vista per il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Guido Montanari: per stasera è previsto un incontro pubblico dal comitato “Amici di via Revello” sul tema “Il futuro dei cantieri Diatto e Gabrio, a cui il vicesindaco parteciperà.

L’iniziativa è organizzata da ambienti vicini al centro sociale di San Paolo, che ha chiuso i battenti per la presenza di amianto, spostandosi in via Milio. Nell’incontro, che verrà ospitato in via Moretta 57/a, verranno affrontati tre punti: quando finiranno i lavori di bonifica nell’area ex Diatto, quali progetti per il suo futuro, quale sarà la destinazione dell’area bonificata dell’ex Gabrio.

Parlavamo di polemiche. Inevitabili, visto che i consiglieri pentestellati avevano incontrato lunedì scorso sotto il Comune gli attivisti di Prendocasa, legati al centro sociale Askatasuna, prima dell’irruzione di due di questi ultimi nella Sala Rossa.

E non solo. Dal Partito Democratico storgono infatti il naso sul fatto che l’iniziativa a cui parteciperà Montanari sia stata pubblicizzata con attacchinaggi abusivi.