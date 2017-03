Impianto Robaldo al Toro, la firma nei prossimi giorni

È solo questione di giorni per la firma che ufficializzerà l’affidamento dell’impianto Robaldo al Torino F.C.

Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Finardi in V commissione, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere Pd Enzo Lavolta in cui si osservavano i ritardi di una procedura già decisa dalla giunta Fassino.

«Sono soddisfatto dell’esito positivo dell’iter amministrativo che restituirà un impianto con forti potenzialità ad un territorio periferico ma assolutamente meritevole di attenzione come quello di Mirafiori sud» ha commentato Lavolta.

