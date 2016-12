In Piemonte più contenuta la vittoria dei No. A Torino il No al 53,6% mentre a Cuneo vince il Si

di Moreno D’Angelo

È Alessandria la provincia piemontese dove il No ha raggiunto il più alto risultato: 59,9% contro il 40,1 del Si. Dall’analisi del voto in Piemonte emerge un affermarsi del No netto ma più contenuto rispetto a quanto registrato a livello nazionale: 43,5 contro 56.5.

Questi risultati per provincia: Asti (57,6% No, 42,4% i Sì), Verbania (55,7% No, 44,3% Sì), Biella (56,4% No, 43,6% Sì) e Novara (55,5% No, 44,5% Sì). A Vercelli il No si è fermato al 54,6%, contro il 45,4% del Sì. A Torino il No ha raccolto il 53,6% dei consensi (46,4% il Sì). Da segnalare come Cuneo sia una delle poche provincie italiane in cui il Si ha vinto con il 51,7% contro il 48.3% del No.

Nel complesso in Piemonte hanno votato Si 1.055.043 elettori contro 1.368.507 che si sono espressi per il No.

L’affluenza media è stata del 72% (3.396.377 elettori su 4.424.170 abitanti) confermando anche in Piemonte un livello di partecipazione che non si riscontrava da decenni tanto più per una consultazione referendaria.