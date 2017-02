In Sala Rossa si terrà il ricordo di Carla Spagnuolo

di G.Z.

Il prossimo 20 marzo alle ore 12 sarà ricordata in sala Rossa Carla Spagnuolo, la prima presidente donna del Consiglio regionale del Piemonte, scomparsa lo scorso 3 febbraio.

lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino, rispondendo ad un’interpellanza del capogruppo di Forza Italia Osvaldo Napoli in cui si chiedeva all’amministrazione come mai non fosse stato organizzato nulla per commemorare la Spagnuolo, dopo che nessuna rappresentanza cittadina era presente ai funerali.

«É interesse non solo mio o della mia giunta, ma di tutta la città ricordare una figura come quella di Carla Spagnuolo e ci siamo già attivati per questo» ha commentato Appendino.