La crisi morde ancora gli artigiani

di Emanuele Rebuffini

«Si fa presto a dire che siamo fuori dal tunnel, che siamo tornati a crescere e che gli italiani sono fiduciosi, pronti a risalire la china. In una recente indagine effettuata da Confartigianato Torino sullo stato di salute delle imprese associate, provando a raffigurare la crisi come un tunnel di 100 metri, le aziende tendono a collocarsi a metà del guado (valore medio di 53 m) vedendo nella situazione attuale una fase duratura per più anni. E nonostante queste difficoltà, nonostante la crisi, nonostante l’assenza cronica di vere e profonde riforme, i nostri imprenditori continuano a resistere e reagiscono con dignità e coraggio. Perché, guardate, che alzare la serranda del proprio negozio o della propria bottega tutte le mattine è un atto di resistenza e di coraggio»: la relazione con cui Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, ha aperto sabato la tradizionale assemblea annuale dell’associazione artigiana da lui presieduta, è un’approfondita radiografia dello stato d’animo e dei problemi delle Pmi artigiane torinesi, in primis tasse, fisco e burocrazia.

Uno scenario in chiaroscuro dove le ombre guadagnano terreno sui motivi di ottimismo. Lo stato di salute dell’artigianato torinese, infatti, viene definito “non sufficiente” dal 60,29% degli interpellati, e il 39,7% giudica l’andamento del proprio lavoro peggiorato negli ultimi cinque anni, addirittura molto peggiorato per il 32%.

Tra i fattori che limitano la competitività e la crescita per le Pmi, circa un terzo del campione ha indicato la burocrazia e gli adempimenti amministrativi (32%), un terzo gli elementi economici e finanziari (31%) e un terzo la congiuntura economica (31%). «I nostri artigiani devono far fronte a 120 adempimenti fiscali e amministrativi all’anno, uno ogni 3 giorni – ricorda De Santis – Tra il 2008 ed il 2014 sono state approvate 629 norme fiscali, di queste ben 389 introducono nuovi adempimenti per le imprese. Quasi 2 norme fiscali su 3 aumentano i costi burocratici. Nell’ultimo anno le piccole e medie imprese hanno speso in oneri amministrativi circa 7.000 euro per azienda».

Ad aumentare lo sconforto è il fatto che accanto alle valutazioni di sfiducia sul presente compaiono previsioni buie rispetto al superamento della crisi che per 49% degli intervistati avverrà dopo il 2017. Quindi, a breve per le piccole e piccolissime imprese artigiane la luce che annuncia l’uscita dal tunnel parrebbe proprio non intravedersi. Ma il dato più inquietante è fornito dalle risposte che riguardano il futuro del mestiere artigiano: per il 40,58% del campione non risulta essere attrattivo per i giovani.

«Alla politica chiediamo rigore, trasparenza, taglio degli sprechi, riduzione dei costi dell’apparato politico e amministrativo – ha affermato Dino De Santis – ma chiediamo soprattutto investimenti per lo sviluppo e per la crescita, per portare l’Italia e il Piemonte fuori dal tunnel».