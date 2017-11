La giunta vota il bilancio consolidato senza Gtt

È stato approvato nel tardo pomeriggio di oggi dalla giunta il bilancio consolidato del Comune. Un documento che rappresenta i risultati contabili dell’ente e quelli di esercizio delle sue partecipate.

Per quanto l’amministrazione non ha potuto inserire Gtt visto che il piano industriale e il bilancio dell’azienda di corso Turati non è ancora stato approvato e sarà sottoposto al voto dell’assemblea dei soci solo domani. In relazione al Gruppo Torinese Trasporti sono stati solo inseriti i dati provvisori forniti finora.

Secondo il documento contabile nel 2016 il Comune ha ottenuto un risultato operativo positivo pari a 141 milioni di euro. Il risultato ante imposte è stato anch’esso positivo per 24 milioni di euro, mentre quello finale di esercizio, comprensivo della quota di pertinenza dei terzi, è risultato di segno negativo per 27,4 milioni di euro.

Il documento approvato dall’esecutivo di Palazzo Civico passerà ora al vaglio della Sala Rossa per il sì definitivo

