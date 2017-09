La “linea Appendino” unisce tutti. Parola d’ordine: non perdere i fondi per la metro 2

di Giulia Zanotti

Una lettera al ministro dei Trasporti Graziano Delrio firmata da parlamentari piemontesi di tutti gli schieramenti e consiglieri comunali torinesi e regionali.

È questa la mossa messa in atto dall’amministrazione cittadina per portare a casa i fondi per la linea 2 della metropolitana messi a rischio dai ritardi nelle tempistiche della progettazione.

Nella missiva si afferma che il Comune ha provveduto oggi con una determina ad assegnare provvisoriamente la progettazione alla ditta vincitrice della gara. Ma alla data del 31/12/2017 si rischia di non riuscire a presentare il progetto. Per questo i firmatari della lettera chiedono che i requisiti per avere i 10 milioni siamo “l’avvento affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione preliminare”, ribadendo l’importanza della linea 2 “nell’interesse comune del territorio”.

Una proposta che ha trovato d’accordo il mondo politico piemontese al di là degli schieramenti, lasciando ipotizzare anche altri incontri.

È stato proprio il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Lorusso ad esprimere la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Ringrazio la sindaca per aver scelto questa linea di dialogo e spero sia l’inizio di una nuova fase. La metro 2 è un progetto importante e utile per la città e bisogna portarlo avanti”.

Opinione condivisa anche dal capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Osvaldo Napoli che propone un’iniziativa unitaria anche per chiedere al governo i 60 milioni che spettano alla città.

Presente all’incontro anche il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che ha ribadito l’impegno per i 10 milioni “anche perché il nodo ferroviario metropolitano di Torino è strategico per lo sviluppo e il riordino del trasporto locale piemontese e la regione ha investito anche fondi propri”.

L’ex sindaco di Torino ha anche replicato agli esponenti di destra che hanno accusato il centro sinistra di non aver fatto nulla per le grandi opere nei 25 anni al governo della Città. “Di cosa stiamo parlando? La linea 1 è stata fatta con le mie giunte e già nel 2008 era stato approvato il primo programma tecnico della linea 2. Se c’è un tema su cui non possiamo essere attaccati è quello del trasporto pubblico. Anzi abbiamo attuato una piccola rivoluzione che la città aspettava dagli anni ’80”.

A conclusione dell’incontro la sindaca Appendino ha annunciato che “invieremo la lettera oggi stesso e per noi qualsiasi iniziativa parlamentare di supporto è ben accetta e da parte nostra c’è la piena disponibilità a incontrarci periodicamente per fare il punto della situazione. Quello di oggi crediamo sia in esperimento che può far crescere il nostro territorio. È necessario fare uno sforzo trasversale per recuperare le risorse”.