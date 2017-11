La nostra visione di cultura

di Massimo Giovara*

La nuova amministrazione della Città si è trovata con una eredità di gestione delle politiche culturali che si può ricondurre al piano strategico elaborato nell’anno 2000 dalle precedenti giunte. In questo piano, la cultura aveva come principale funzione quella di convertire l’immagine di Torino come principalmente industriale in città culturale con l’obiettivo prioritario di renderla attrattiva per il comparto turistico.

Questa politica ha sicuramente modificato l’immaginario e la comunicazione nei confronti dei cittadini e di chi guarda Torino da non residente, ma ha lasciato senza risposta una serie di aspettative che riguardano soprattutto gli operatori e il tessuto culturale della città.

Se da un lato sarebbe irragionevole abbandonare il lavoro fatto in passato sui grandi e medi eventi e con le grandi istituzioni culturali, presidi che dovrebbero aumentare la resilienza della nostra comunità in questi tempi di grave crisi economica, dall’altro non si può più rimandare la ricerca di una soluzione effettiva che utilizzi questi presidi, rimodulandoli e aggiornandoli, in modo che diventino occasioni di sviluppo per il territorio e catalizzatori per la creazione di lavoro che faccia riferimento principalmente alla creatività e alla cultura.

In questo nuovo scenario la cultura non può più essere considerata un semplice comparto di produzione e di consumo, ma deve essere ripensata alla radice come autentico collante per lo sviluppo della comunità. L’amministrazione della cultura dovrebbe quindi assomigliare di più alla preparazione di un buon terreno, di un humus fertile, su cui possano nascere e svilupparsi iniziative e buone pratiche nate dall’ascolto di chi la cultura la pratica e la difende da anni, lavorando, purtroppo sempre più spesso, in condizioni difficili e precarie, se non impossibili.

Il passaggio da una concezione prioritariamente turistica a questa non è affatto facile, ma è compito della politica e di questa amministrazione provare ad avviarlo.

Abbattere gli steccati tra gli operatori

In questi anni di progressivi tagli, si è purtroppo radicata, non solo a livello cittadino, una concezione in cui il vicino di casa è un potenziale concorrente perché le risorse economiche sono poche. Questo ha portato gli operatori a pensare che l’unico modo per sopravvivere fosse quello di espandersi a scapito di altri, in un’ottica darwiniana in cui la nascita di grandi soggetti pubblici non ha certo diminuito l’effetto della crisi.

Se da una parte, infatti, le grandi strutture fungono da presidio e da veicolo di finanziamenti nazionali e regionali, dall’altra questi soggetti, anche in forza di questa loro capacità di scala, si sono in parte resi autonomi e indipendenti da politiche organiche e a lungo termine, che ne facessero soggetti “a servizio” della crescita dei soggetti piccoli e dei medi.

Le esperienze sperimentate in passato purtroppo non hanno dato gli esiti sperati, e ci troviamo oggi, se si guarda per esempio al campo delle arti performative, con pochissimi rappresentanti della città che portino il nome di Torino fuori dai confini nazionali.

I primi due passi quindi di questo processo di rigenerazione del tessuto culturale sono quindi questi:

utilizzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale per operare una transizione da una concezione competitiva che metta in concorrenza gli operatori per afferire alle scarse risorse disponibili ad una concezione cooperativa in cui le risorse disponibili vengano utilizzate massimizzandone gli effetti e la capacità di leva per lo sviluppo di lavoro.

Questo può essere fatto, da una parte, mettendo in contatto gli operatori in modo che riconoscano complementarietà e realizzino sinergie attraverso la condivisione di buone pratiche e dall’altra mettendo in comune le varie risorse erogate dai diversi assessorati che naturalmente convergono in attività culturali.

Il primo punto è stato avviato e sviluppato attraverso una serie di audizioni in commissione V, mai fatte prima, va precisato, in cui venivano e verranno auditi operatori del mondo delle arti performative, dei piccoli festival musicali, delle gallerie d’arte e del cinema. Obiettivo non secondario di queste commissioni è mettere al corrente i componenti del Consiglio comunale delle attività e delle pratiche messe in atto nel tessuto cittadino.

Il secondo punto, che ha come obiettivo la realizzazione di un vero e proprio ufficio interassessorile, ha visto il suo primo passo concretizzarsi in un tavolo di progettazione civica che ha coinvolto cittadini, comitati e circoscrizioni su progetti specifici di riqualificazione urbana.

Come segnale che indichi una inversione di tendenza, che rivaluti il finanziamento ai piccoli e medi come un autentico investimento sul futuro, era necessario aumentare le risorse del sistema delle arti performative. Questo è stato fatto aumentando di 100.000€ il budget totale destinato al comparto ed elaborando una convenzione con il Teatro Stabile che potenzi il suo ruolo di servizio a favore dei produttori e dei programmatori indipendenti.

Cultura diffusa

Se non esiste sviluppo della cultura senza attenzione ai piccoli e medi produttori, la sua capillare diffusione suo territorio è altrettanto indispensabile. Invece di considerare i grandi e medi eventi come antitetici a questa politica, è necessario considerarli come importanti punti di partenza per direzionare le risorse ad essi destinati in un’ottica di città policentrica elaborando programmi che utilizzino spazi molteplici e diversificati distribuiti il più possibile sul territorio cittadino. Questa operazione è stata portata a termine per esempio con Mi.To per la città, che ha sviluppato sinergie e buone pratiche che possono fare da modello anche ad altri festival cittadini, come, per esempio il Nuovo Jazz Festival. Anche uno dei festival più prestigiosi della nostra città come Todays, la cui rassegna stampa vanta numerose firme internazionali e che continua a crescere sotto l’amministrazione attuale, ha privilegiato spazi periferici e un periodo dell’anno considerato solitamente poco appetibile dimostrando una capacità di innovare anche da questo punto di vista la pratica dell’organizzazione di eventi importanti.

Un’altra funzione auspicabile dei grandi eventi culturali è di sostegno al radicamento delle attività permanenti. È necessario in breve passare da una concezione di evento estemporaneo con ricadute limitate nel tempo a evento come tappa iniziale e finale di un processo di sviluppo della produzione culturale cittadina. Il nuovo Festival Jazz di Torino cercherà di creare proprio questo circolo virtuoso in cui le risorse economiche investite saranno utilizzate come leva per garantire visibilità e sostegno strategico ai musicisti e ai club torinesi per tutto l’anno, grazie anche ad una rivalutazione del marchio. È evidente che questo processo non potrà essere messo in atto senza un diretto coinvolgimento degli operatori, delle scuole di Jazz e di tutti i soggetti che hanno reso ricco il patrimonio jazzistico e musicale della città. In via sperimentale e con ampi margini di miglioramento questa pratica é stata avviata per la prima volta nell’ambito di Narrazioni Jazz, attraverso un bando pubblico che, grazie alle numerose adesioni, ha dimostrato come questa pratica vada perfezionata e ampliata.

Flessibilità e adattamento

Ricordiamo come solo il marchio del Festival Jazz abbia subito una provvisoria sospensione per permettere al festival stesso, che sostanzialmente ha mantenuto la sua identità e i suoi numeri, di portare forza a un Salone del Libro in forte difficoltà. Questa strategia di flessibilità e sinergia e capacità di adattamento si è dimostrata vincente, riportando il Salone del Libro in acque sicure nonostante la presunta e diffusamente raccontata concorrenza con la nuova fiera del libro di Milano. Non solo non abbiamo perso il Salone, ma il Salone è oggi più forte di prima e il ritorno dei grandi editori e dell’Aie ne sono una dimostrazione inconfutabile. Compiuta la loro missione il Jazz torinese e il Salone del libro possono tornare a percorrere le loro strade in piena indipendenza.

La narrazione dei festival che se ne vanno

Dopo un anno e mezzo di articoli e servizi televisivi è utile fare una precisazione. In questi mesi, purtroppo, abbiamo assistito ad un tentativo di convincere i torinesi che con la nuova amministrazione si stavano perdendo pezzi del panorama culturale della città. Questo tentativo purtroppo rispecchia una visione monopolistica della cultura da parte di una forza politica che non concepisce un mondo in cui esistano, oltre a sé, altre voci e soggetti che abbiano come priorità politica i temi culturali. Una visione poco culturale diremmo, dal momento che oggi la politica culturale di una comunità non può essere diretta dall’alto, come succedeva nel 1700, ma nasce dal confronto di opinioni diverse e dall’ascolto di tutti coloro che possono contribuire al dibattito. Ma oltre che poco attenta, questa narrazione è anche dannosa e non confortata da dati.

Le mostre d’arte e le iniziative realizzate in un solo anno e mezzo hanno dimostrato, per fortuna, che i cittadini poco si curano della realtà virtuale raccontata da qualcuno e che preferiscono affollare le sale dei musei, assistere ai concerti di musica colta, frequentare le biblioteche.

A conforto di questa affermazione, per quanto non siano i numeri da soli a caratterizzare una politica culturale efficace è utile fornire alcuni dati:

Torino Estate Reale ha registrato oltre 14.000 presenze in 12 giorni.

La mostra “L’Emozione dei colori nell’arte” ha registrato più di 138.000 visitatori tra marzo e luglio 2017.

Torino Design of The City ha visto susseguirsi 113 appuntamenti in 53 location diffuse nella città. Hanno partecipato 60 relatori provenienti da 40 Paesi del mondo, e 170 delegati di World Design Organization (WDO)TM, la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 14.000 persone.

Il festival studentesco multilingue LingueinScena ha visto la partecipazione di 2000 persone.

Mi.TO settembre musica ha registrato 76 sold out, è stata seguita in totale da circa 82.000 spettatori con un riempimento medio delle sale dell’86%.

*consigliere comunale Movimento Cinque Stelle, componente della V Commissione Cultura