La proposta della Circoscrizione 1: una Consulta Comunale per le politiche a favore della disabilità

di G.Z.

Una Consulta Comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità. È la proposta della Commissione Speciale Accessibilità votata all’unanimità dal Consiglio della Circoscrizione Uno.

«E’ un grande onore per me e per la Commissione che presiedo aver redatto questo documento fondamentale. Tale organismo realizza un nuovo modello partecipativo di confronto, di valutazione e di impulso delle azioni, anche innovative, a favore delle politiche sulla disabilità e si configura come strumento organico di collaborazione delle associazioni rappresentative del mondo della disabilità con la Pubblica Amministrazione» ha commentato Angelo Catanzaro, presidente della Commissione Speciale.

Nella proposta di delibera si chiede anche la realizzazione, in collaborazione con tutte le Circoscizioni, del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche.

«La Consulta vuole essere uno strumento di partecipazione diretta dei cittadini, tra le associazioni che lavorano nel mondo della disabilità e l’Amministrazione, un organismo del genere non ha bandiere di partito per questo il documento è stato votato da tutti in consiglio circoscrizionale in questo modo anche Torino avrà come altre città uno spazio di confronto che promuove la qualità di vita delle persone con disabilità e che vuole rimuovere tutte quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e tecnologiche, che limitano o impediscono l’esercizio dei diritti per realizzare le condizioni di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale» dice il Presidente della Circoscrizione Uno Massimo Guerrini.