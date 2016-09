Lavolta: “La sindaca è ammalata per i cittadini, ma non per Beppe Grillo”

di Bernardo Basilici Menini

Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, attacca la sindaca dopo il presunto “pacco” che Chiara Appendino avrebbe tirato agli ambulanti di corso Umbria.

Lavolta, attraverso Facebook, denuncia il mancato incontro che doveva esserci tra la prima cittadina e i gli abitanti del quartiere, per parlare di sicurezza, nell’ambito del “Parliamoci tour”, che la sindaca ha inaugurato qualche settimana fa, saltato perché Appendino era febbricitante. «Ambulanti e cittadini di corso Umbria aspettavano il sindaco per parlare di sicurezza. Per loro era malata per Beppe Grillo no», scrive Enzo Lavolta (Pd).

«Comunque – conclude Lavolta – sono felice che sia guarita e possa tornare al lavoro».