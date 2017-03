Lavolta: “Lunga vita al Csi, Appendino permettendo”

di Bernardo Basilici Menini

Il vicepresidente del Consiglio comunale Enzo Lavolta interviene, in occasione dei 40 anni di attività del Consorzio per il sistema informativo del Piemonte, i cui lavoratori sono in protesta da mesi contro la possibilità di licenziamenti e ridimensionamenti.

«In occasione dell’anniversario dei “primi” 40 anni di attività del CSI Piemonte, mi unisco all’augurio dei dipendenti e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del Consorzio – dice Lavolta – In particolar modo vorrei condividere l’auspicio che il Sistema Informativo del Piemonte possa mantenere, immutate, le ragioni della propria esistenza: garantire, cioè, il valore sociale dell’informatica pubblica, concorrendo all’ammodernamento della Pubblica Amministrazione ed alla formazione di tecnici qualificati capaci di affrontare e risolvere i problemi economici e sociali della nostra regione».

«Ad oggi risulta ancora sconosciuta, tuttavia, la posizione politica della Sindaca Appendino e della sua Giunta, che nel primo anno di mandato hanno manifestato soltanto l’intenzione di volere esternalizzare il servizio di gestione della posta elettronica svolto dal CSI», conclude il vicepresidente del Consiglio comunale.