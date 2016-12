Lavori di corso Venezia, dalla giunta arrivano dieci milioni di euro

di Bernardo Basilici Menini

La giunta comunale ha approvato questa mattina il progetto definitivo per il completamento del viale Della Spina, tra via Breglio e corso Grosseto. I lavori riguardano la copertura dell’ultimo tratto della linea ferroviaria interrata, di circa 700 metri, in prossimità della stazione ferroviaria Fossata-Rabaudengo, che entro il prossimo anno sarà completata. Il progetto prevede anche la realizzazione di carreggiate laterali tra via Lisa e e via Breglio e tra le via Valprato e via Lauro Rossi, che non era stato possibile inserire nei precedenti interventi di sistemazione superficiale. Al momento il complessivo dei lavori è stimato intorno ai dieci milioni di euro.

Il progetto prevede in seconda istanza la trasformazione urbanistica dello svincolo del raccordo autostradale Torino-Caselle in corrispondenza di corso Grosseto, la comunicazione diretta tra la bretella autostradale e viale della Spina e la riqualificazione delle aree verdi.

«La sistemazione di corso Venezia (area corrispondente alla zona dei lavori, ndr) – dichiara l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra – soddisfa infatti una precisa prescrizione dell’organo di Governo per la realizzazione del tunnel di corso Grosseto e sarà fondamentale per garantire una adeguata viabilità alternativa durante le fasi di cantiere, oltre a migliorare l’opera».