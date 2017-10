Lega Nord, passeggiata della legalità in Borgo Vittoria. Ricca: “Ridiamo voce a una periferia sedotta e abbandonata da Appendino”

di A.D.

Tornano le passeggiate della legalità della Lega Nord. Domani sera, come già avvenuto per altri quartieri torinesi, anche a Borgo Vittoria scenderanno in strada insieme ai residenti gli esponenti del Carroccio per riportare «fosse anche solo per una sera, serenità a un’altra zona dimenticata dalla Giunta Appendino».

«Partiremo alle 20.30 – spiega il capogruppo in Comune della Lega Nord e segretario di Torino Fabrizio Ricca – dalla sede della Circoscrizione V in via Stradella». Dopo la passeggiata delle scorse settimane in Barriera di Milano è dunque ora il turno di Borgo Vittoria: «In un quartiere dove il degrado e lo spaccio sono diventati i padroni delle strade, cittadini sempre più stufi di questa situazione ci hanno chiesto di scendere in strada al loro fianco» aggiunge Ricca.

«Mentre il Sindaco è impegnata a vendere patrimonio pubblico e dare la colpa della difficoltà di gestire la Città a chi l’ha preceduta noi raccogliamo la voglia dei residenti di normalità ed è per questo che domani sera saremo pronti a fare da megafono ad un’altra periferia sedotta e abbandonata» conclude l’esponente del Carroccio.