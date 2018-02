di Massimiliano Balin

In una Torino trasfigurata dove i ruoli sono ormai invertiti, dove la sensibilità e l’educazione si sono sostituite alla totale indifferenza, affiorano storie che non possono e non devono lasciare spazio alle strumentalizzazioni politiche ed alla becera ignoranza.

Le vicende degli homeless, comunemente chiamati barboni, non sono uno spot, non sono propaganda elettorale. Sono essere umani che devono e possono essere aiutati. Da un lato il loro numero è, purtroppo, aumentato, dall’altro, l’attuale amministrazione non è in grado o non vuole aiutarli. Uno stato sociale che si rifiuta di trovare le soluzioni, che allontana dal centro, dalla vista dei turisti, dagli occhi dei torinesi il problema, non può e non deve definirsi tale.

Una comunità che butta via i loro averi, che sottrae il loro “tesoro”, costringendoli ad emigrare in periferia e li sporca con una macchia indelebile. La macchia di non aver rispettato le regole, di infrangere le leggi, di violare il reale pavimento cittadino e quindi di dover pagare per aver occupato il suolo pubblico. Pubblico, appunto ma rei di dormirci sul suolo pubblico. Ed allora oltre al danno anche la beffa: un bel verbale che non pagheranno mai ma che verrà affisso al reale albo pretorio e che, se mai verrà offerto un umile impiego, quest’ultimo sarà loro negato per l’onta di non aver pagato la gabella.

Ai nostri amministratori lungimiranti lo spot di aver allontanato ma mai aiutato, quelle orrende visioni maleodoranti di pezzenti, di aver sottratto e buttato i loro sudici giacigli ed il loro tesoro e di aver rimpinguato le casse comunali. Una illusione.

L’illusione che tutto vada bene, che tutto sia pulito come nelle corti francesi del re Sole: tutti imbellettati e profumati ma senza mai essersi detersi la pelle. Allora siamo noi i maleodoranti, gli spazzini, i gabellieri, gli insulsi che ci voltiamo per non vedere ma colpiamo con durezza perché abbiamo l’illusione del comandare.

Rifiutiamo di parlare con i nostri simili, evitiamo le contestazioni, usiamo le leggi per celare i carnefici che tentiamo di mascherare. Non è credibile un sindaco che non aiuti i suoi cittadini, non è credibile un comandante dei Vigili che definisca i suoi uomini “spazzini”, non è credibile chi rifiuti di scendere dallo scranno e provi a trovare una soluzione. Ma la procedura è stata rispettata, la lex dura lex è stata violata, chi critica lo fa senza criterio, ma chi amministra lo fa senza alcuna visione e soluzione.

Significativa è la mancanza di rispetto dei propri sudditi da parte dei Sovrani pro tempore: sindaca, assessori, consiglieri, comandante, funzionari… vittime della loro illusione del comandare e destinatari di provvedimenti terreni e non divini.

Ora non illudeteci più, non ci comandate più. Lasciateci la nostra Torino, i nostri barboni, la nostra madamina che con silente mestizia dona lo scudo sabaudo e porta i viveri di conforto. Lasciateci la nostra convinzione di aiutare più noi di voi illuminati.