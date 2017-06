Lo Russo (Pd): “Le scuse di Appendino per quanto accaduto in Piazza San Carlo prescindono dall’esito dell’inchiesta giudiziaria”

Usa l’ironia il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo per commentare le parole della sindaca Chiara Appendino, pronta ad assumersi le proprie responsabilità sui fatti di Piazza San Carlo se la magistratura ne riscontrasse da parte dell’amministrazione.

«Beh, ci mancherebbe. In caso che l’accertamento penale evidenzi responsabilità è ovvio che accada», dice con sarcasmo Lo Russo

«Quello che non ha ancora capito la sindaca a tre giorni di distanza è che le scuse alla Città prescindono dall’esito dell’inchiesta penale e sarebbero già dovute arrivare. Scuse doverose innanzitutto nei confronti dei feriti e dell’immagine della Città, compromessa anche a livello internazionale», conclude il capogruppo Pd.

