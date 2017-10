Lo Russo-Unia, lite in aula. Espulso il capogruppo del Pd

di Giulia Zanotti

Non si placano gli animi in Consiglio Comunale. Dopo la protesta dei lavoratori Gtt che ha costretto a una momentanea interruzione questa volta sono l’assessore all’Ambiente Alberto Unia e il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo ad alzare i toni.

Infatti, durante l’intevento della sindaca Appendino sulla questione Gtt una battuta di Unia, che faceva riferimento all’intecettazione tra Lo Russo e un giornalista in cui si parlava dei conti della città, avrebbe innescato il nervosismo. Il capogruppo del Pd si è dunque avvicinato all’assessore per dirgli qualcosa a riguardo. Ma la scena non è piaciuta al presidente del Consiglio Fabio Versaci che, calcisticamente parlando, ha estratto un cartellino rosso per Lo Russo, mandandolo fuori dall’aula.