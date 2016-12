Lucchetti alla Circoscrizione VII, solidarietà dalla Conferenza dei Presidenti e condanna di Appendino

di A.D.

Dopo il blitz contro la Circoscrizione VII arriva la solidarietà della Confederaione dei Presidenti di Circoscrizione. Una solidarietà per il presidente Luca Derri e «tutti coloro che lavorano nella sede di corso Vercelli, per l’atto intimidatorio subito questa mattina».

«Il consiglio della Circoscrizione VII ha affrontato il tema del trasferimento del mercato di libero scambio con equilibrio e attenzione – dicono dalla Conferenza – esprimendo la propria contrarietà nel merito e dimostrando responsabilità istituzionale e radicamento nel territorio».

«Il confronto politico su temi sensibili per quanto aspro, non può e non deve travalicare i confini del reciproco rispetto, garanzia imprescindibile al sereno lavoro delle istituzioni », concludono dalla Conferenza dei Presidenti.

La condanna dall’atto intimidatorio arriva anche dalla sindaca Chiara Appendino, che evidenzia il fatto che «mettere dei lucchetti significa chiudere la casa comune che è rappresentata dagli uffici della città, che devono restare sempre aperti a tutti».

«Abbiamo sempre incontrato i cittadini per mantenere vivo il dialogo e il valore della partecipazione. Per questo condanniamo il gesto attuato da persone che evidentemente non desiderano collaborare con le istituzioni denn’interesse dei cittadini», aggiunge Appendino.