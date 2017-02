M5S: “Se mancano i soldi per il tunnel di corso Grosseto intervenga il governo”

Se manca il denaro per il tunnel di corso Grosseto, allora intervenga il governo. È quanto chiedono i i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle che non hanno dimenticato le promesse fatte dalla Regione Piemonte a dicembre, quando aveva garantito la copertura finanziaria per il completamento del passante su corso Venezia. Lavori che vanno portati a termine prima dell’apertura dei cantieri di corso Grosseto.

Senza quel passante c’è il rischio che il traffico collassi nella zona, a causa dei lavori per il tunnel ferroviario, procurando forti disagi ai residenti

«Ci auguriamo– spiega il consigliere comunale Roberto Malanca del M5S – che la lettera congiunta inviata dalla città di Torino e dalla Regione Piemonte sia presa in considerazione con urgenza dal Governo».

«Non intendiamo, infatti, consentire che la zona nord della città sia completamente presa in ostaggio e congestionata da traffico senza sfoghi, con gravi conseguenze per aziende, famiglie, studenti e lavoratori che hanno necessità di spostarsi», conclude Malanca.

Nelle scorse ore è stata depositata una mozione a firma del gruppo di maggioranza che «impegna la Sindaca e l’Assessora alla viabilità e ai trasporti Lapietra a considerare ogni forma di tutela per i cittadini per evitare questo grave disagio».

I Cinque Stelle chiedono all’assessore di impegnarsi a «non consentire l’avvio dei cantieri prima che sia stata approntata un’efficace viabilità alternativa, come quella prevista, con il completamento della copertura del passante ferroviario».