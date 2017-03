Magliano: “Il taglio alle agevolazioni Tari per le scuole private-parificate è assurdo”

di Bernardo Basilici Menini

Il consigliere comunale dei Moderati Silvio Magliano va all’attacco delle Giunta alla guida della città sul tema del taglio alle agevolazioni Tari alle scuole private parificate.

«Nella delibera sugli indirizzi per il 2017 in tema di tributi locali non c’è più traccia degli sgravi sulla Tassa Rifiuti, pari al 30%, previsti invece lo scorso anno – dichiara Magliano – Questa Amministrazione sta cominciando a mostrare il suo vero volto in fatto di libertà scolastica».

Annunciando che presenterà un emendamento, Magliano continua: «Della seguente frase, citata nel documento per il 2016, non c’è più traccia nell’equivalente versione 2017 a firma Cinque Stelle: “In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città, si riconosce di applicare analoga riduzione, pari al 30% sulla TARI, alle Scuole per l’Infanzia Parificate aderenti alla Fism e convenzionate con la Città”».

«Cade un altro pezzo della maschera con la quale questa Amministrazione ha cercato di coprirsi in questi mesi. Anche con azioni apparentemente piccole come questa si scalfiscono quei principi di pluralismo, libera scelta e democrazia che nel 2000, con la Legge Berlinguer sulla parità scolastica, erano sembrati acquisiti. Presenterò un emendamento affinché sia ripristinata l’agevolazione nei termini del 2016», conclude il consigliere.