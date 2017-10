Magliano lancia la “mappa delle grucce” per denunciare le assenze della sindaca. Video

di Moreno D’Angelo

E’ incominciata la guerra delle grucce. «Il primo appendino è stato collocato alla Spina Reale davanti alla Circoscrizione 5 per denunciare i tanti problemi del quartiere». Il Capogruppo in Comune dei moderati Silvio Magliano ha avuto un idea quanto mai originale per criticare la sindaca per la sua assenza dalle periferie: «Appendino, intesa come sindaca, si vede poco o nulla in giro la nostra città. Specialmente in quelle periferie tanto coccolate in fase di campagna elettorale. Per questa ragione ho deciso di segnalare con un appendino, inteso come gruccia, tutti i luoghi che avrebbero bisogno dell’attenzione di un’Amministrazione che finora si è dimostrata molto più concentrata a fare selfie che sui problemi cittadini».

L’iniziativa, avviata presso la Circoscrizione 5, è stata documentata con un video in diretta, realizzato in collaborazione con Manuela Morfino (Capogruppo dei Moderati in Circoscrizione) e Alberto Masera (Coordinatore III Commissione).

Silvio Magliano non intende fermarsi con la sua “guerra delle grucce”: «Farò la stessa cosa in occasione dei miei prossimi sopralluoghi: lascerò una gruccia ogniqualvolta sarà evidente il disinteresse dell’amministrazione per un’area verde, per una strada, per un borgo o per un quartiere».

«In questo modo – ha concluso l’esponente dei moderati – intendo contribuire a riportare l’attenzione della Sindaca, attualmente più interessata a documentare sui social la propria presenza a eventi e inaugurazioni, sui reali problemi della città»

Di gruccia in gruccia, di appendino in apppendino, Magliano intende così realizzare una mappa delle criticità a Torino.

Ecco il video: