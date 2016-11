Maltempo, sciopero dei trasporti revocato

di Bernardo Basilici Menini

Il tanto temuto sciopero dei trasporti pubblici di domani in Piemonte e in Liguria non si farà, Così hanno deciso i sindacati, che hanno ricevuto dalla commissione garanzia la richiesta di sospendere la protesta nelle regioni interesate dal maltempo.

A causa del maltempo, infatti, con molte strade e linee ferrovie chiuse e la situazione di allerta crescente nella regione e a Torino, un blocco del trasporto pubblico potrebbe creare disagi ancora maggiori alla cittadinanza.