Manet, Mimmo Carretta: “Commissione cultura convochi Patrizia Asproni”

di Bernardo Basilici Menini

Dopo la bufera dei giorni scorsi, il consigliere comunale del Partito Democratico Mimmo Carretta ha avanzato alla commissione Cultura una richiesta di convocazione per Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Torino Musei.

«Stiamo imboccando una strada che porterà ad una drastica contrazione dell’offerta culturale – spiega Carretta – Una “non” concezione della cultura che rischia di compromettere seriamente il lavoro fatto».

«Serve più chiarezza nelle scelte – continua il consigliere Pd e vicepresidente della commissione cultura – Per offrire un contributo in questo senso ho ritenuto opportuno inviare una lettera per chiedere di convocare urgentemente la presidente Asproni in quinta commissione».

«Un confronto a mio avviso necessario anche alla luce dei problemi di “comunicazione” registrati tra Giunta e Fondazione, sulla vicenda Manet», conclude Mimmo Carretta.