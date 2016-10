Meroni, un “mito” che ci accompagna

di Giorgio Merlo

Sono passati 49 anni ma la notizia e sempre lì, fresca e drammatica, incredibile e indimenticabile. Gigi Meroni non c’è più da quel crudele 15 ottobre 1967, travolto da un’automobile dopo aver, per l’ennesima volta, galvanizzato i tifosi e contribuito a battere la Sampdoria al Vecchio Comunale.

Gigi Meroni è una pietra miliare nella centenaria storia granata. Un punto di riferimento che racchiude estro e tragedia, gioia e dolore, fantasia e destino. Insomma, attorno a Gigi Meroni si riassume la vicenda granata in tutta la sua interezza. E non si può dimenticare perchè questo ragazzo, scomparso ad appena 24 anni dopo essersi imposto – con semplicità e rara correttezza – come leader in campo e fuori del campo, era già un “mito”.

Certo, la tragedia di quel terribile 15/10/1967 ha trasformato la “farfalla granata” in un mito incancellabile e irripetibile. Perchè Meroni, forse anzi quasi inconsapevolmente, era destinato a diventare un leader. Un leader che ha anticipato i tempi. Nel campo attraverso il suo estro e la sua fantasia ineguagliabili e, soprattutto, fuori dal campo. Anticipatore nel costume, nella sua vita privata così travagliata e rocambolesca, nel rapporto con la tifoseria e l’opinione pubblica sportiva e non solo, nello stile di vita semplice e anticonformista.

Insomma, Gigi era destinato a segnare in profondità la storia granata e quella del calcio italiano. Una sorta di George Best del calcio italiano per il suo gioco e il suo talento e, al contempo, un calciatore che anticipava i fermenti del ’68 e gli anni della contestazione e del grande cambiamento della società italiana.

E la stessa vasta pubblicistica che ha accompagnato in questi lunghi 49 anni la vita di Gigi Meroni è la conferma che la sua esperienza è più viva che mai non solo nella vicenda granata ma anche in quella del calcio italiano e nella stessa storia del nostro Paese.

Per questo Gigi continua a vivere nei nostro cuori. Ed è per questo che, per chi abita a Torino, quel corso Re Umberto all’altezza dell’ormai triste luogo del Bar Zambon, continua ad essere meta di un pellegrinaggio silenzioso e composto. Un luogo che ha strappato alla vita la farfalla granata ma anche un luogo destinato a ricordare, per sempre, un talento del calcio e della vita di tutti di giorni.