Metro 2: firmato il contratto con la francese Systra per il progetto preliminare

di Caterina Garda

E’ stato firmato questa mattina il contratto per la progettazione della seconda linea della metropolitana di Torino tra il Comune e la vincitrice dell’appalto, la francese Systra. Un traguardo importante, raggiunto in extremis: infatti era necessario dare il via alla progettazione preliminare entro la fine del 2017 per assicurarsi i 10 milioni di euro di finanziamento da parte del Ministero dei Trasporti.

Ora dunque la realizzazione della Linea 2 entra nel vivo, con una prima fase di studio dell’area interessata: «Abbiamo già fornito a Systra tutti i dati in nostro possesso e gli strumenti per ottenere altre informazioni sugli spostamenti attuali e potenziali dei viaggiatori, frutto del sistema di bigliettazione elettronica e dei servizi di bike e car sharing» spiega l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, che aggiunge come «altre informazione come ad esempio quelle delle principali aziende del territorio sono fornite dalla Città Metropolitana e sono iniziati tavoli di lavoro con i comuni del bacino per conoscere le esigenze del territorio».

Amedeao Aita Mari, procuratore di Systra in Italia, ha annunciato che l’intenzione dell’azienda è di procedere al progetto nel più breve tempo possibile: «Facendo tesoro dell’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione della Linea 1 abbiamo messo insieme i migliori partner tecnici nazionali e locali e contiamo di presentare al più presto una linea metro innovativa che sia un nuovo motivo di orgoglio per la città e per l’ingegneria italiana».