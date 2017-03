Metro 2, Montanari: “I Bond islamici utili perché non riconoscono interessi”

di G.Z.

Il Comune di Torino è alla caccia di soldi per realizzare la linea 2 della Metropolitana cittadina. È proprio oggi, nel corso del Turin islamic economic forum, è arrivata una strizzata d’occhio importante, quella di Abdullah Mohammed Al Awar, ceo del Dubai Islamic Economy development center, che ha suggerito di emettere islamic Bond per trovare dei finanziatori.

Vicesindaco Montanari, che ne pensa di questa proposta?

Di sicuro come città abbiamo risorse limitate per un progetto così vasto come la linea 2 della metro. Per questo siamo interessati a dei finanziamenti.

Anche ai bond islamici?

Perché no. Siamo aperti ai finanziamenti statali, che speriamo arrivino, come ad altri. I bond islamici sono molti interessanti perché non riconoscono interessi nel tempo.

Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi a breve?

No per ora solo una possibilità tra le tante. Ma ci vorrà ancora tempo prima di decidere qualcosa.