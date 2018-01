Metro 2, Nadia Conticelli: “Il Comune ha paura del confronto”

È duro il commento del presidente della commissione Trasporti della Regione Piemonte, Nadia Conticelli, dopo l’audizione dei residenti di Barriera di Milano, ascoltati dalle commissioni comunali “Controllo di gestione” e “Trasporti” in seduta congiunta.

Il tema era legato alla riqualificazione del quartiere, ma in particolare al progetto della seconda linea della metropolitana.

Tra i residenti anche i consiglieri di circoscrizione e Nadia Conticelli. Ma il presidente della commissione Damiano Carretto non ha consentito il loro intervento.

«Un’occasione mancata. L’ennesima», spiega Nadia Conticelli.

«Oggi – racconta l’esponente del Partito Democratico – durante l’audizione dei cittadini di Barriera di Milano sullo sviluppo del territorio e sulla metro due il presidente della Commissione comunale, Damiano Carretto, non ha consentito di intervenire ai consiglieri della Circoscrizione e neanche alla sottoscritta».

«Un divieto – aggiunge Conticelli – che rappresenta la paura al confronto con chi rappresenta i cittadini della zona oggetto del dibattito. Le affermazioni del vicesindaco e dell’assessore Lapietra sono offensive, affermare che le risorse non arrivano con Babbo Natale è un insulto a chi attende una riqualificazione della zona. Hanno raccontato di rivoluzionarie rilevazioni dei flussi degli spostamenti attraverso i cellulari, però senza mostrarli».

«La linea metro due è l’asse portante per lo sviluppo di quel territorio l’esempio della linea 1 lo rappresenta. Impedire la discussione sul futuro della zona nega a tantissimi cittadini il confronto su temi su cui non stanno facendo nulla», conclude l’esponente del Partito Democratico.

