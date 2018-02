Metro 2, tra M5s e Pd sono ancora scintille

di Caterina Garda

Continua a far discutere la linea 2 della metropolitana di Torino, di cui la società Systra, vincitrice dell’appalto, ha illustrato il cronoprogramma in Commissione trasporti del Comune il progetto preliminare.

Non sono piaciute al Partito Democratico le affermazioni del Movimento Cinque Stelle che avrebbe espresso non pochi dubbi sull’opera. In particolare, denunciano i parlamentari Stefano Esposito e Paola Bragantini, la consigliera regionale e presidente della commissione trasporti Nadia Conticelli e il consigliere comunale Claudio Lubatti come «il presidente della commissione trasporti del Comune, Domenico Carretto, ha espresso forti perplessità del M5S sul progetto della seconda linea della metro, senza essere smentito dall’assessora competente per materia».

Carretto avrebbe definito la linea 2 «”un’opera elettorale”, mettendo in discussione la partenza dalla zona nord che sarebbe solo “una scelta politica”, ed in quanto tale censurabile». Non solo. Anche l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra, spiegano gli esponeti Dem, «ha definito “folle” l’idea che la seconda linea parta dalla zona Nord, sostenendo che “i progettisti ancora non possono sapere quale sarà il tracciato non avendo ancora studiato i bisogni della Città».

Ancora una volta il Pd ha affermato l’importanza dell’opera per la Linea 2: «Noi ribadiamo con convinzione la scelta di completare la metropolitana torinese e di partire dalla periferia nord per attraversare la città, per dare risposta alla necessità di sviluppo e riqualificazione di quella parte di città. La linea due deve congiungere la parte nord e quella sud di Torino in modo efficiente».

«Abbiamo assistito in Commissione comunale la maggioranza che da un lato sostiene in astratto la volontà di andare avanti con la progettazione della linea due e dall’altro la contrasta nei fatti. L’assessora non ha risposto neppure in merito all’invio di richiesta formale al Ministero per utilizzare gli oltre sei milioni di ribasso d’asta per la progettazione esecutiva dei primi due lotti, che consentirebbe peraltro di attingere ai fondi ministeriali per la realizzazione della metro» denunciano ancora i democratici.

Mentre il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle respinge le accusa al mittendo sostenendo che si tratti solo di «dichiarazioni strumentali di alcuni politici, volti a dimostrare tesi fantasiose a fini elettorali». Ma per quanto riguarda il percorso della linea precisano che «per la prima volta in Italia, per un intervento infrastrutturale di tale portata, sarà introdotto il debat public con incontri e riunioni sul territorio per consentire il coinvolgimento dei cittadini nella fase preliminare del progetto per un’opera condivisa e partecipata».