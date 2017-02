“M’illumino di meno”, Torino aderisce all’iniziativa

di Bernardo Basilici Menini

“M’illumino di meno”, la storica iniziativa promossa dal programma radiofonico Caterpillar per promuovere il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente arriva quest’anno alla sua tredicesima edizione.

Il tutto si svolgerà domani, giorno in cui cittadini e istituzioni sono invitati a spegnere le luci artificiali di abitazioni, uffici e illuminazioni dei luoghi pubblici. Come di consueto, anche la Città di Torino partecipa all’iniziativa, spegnendo il simbolo della città, la Mole Antoneliana, dalle 18 alle 20.

Iniziativa parallela sarà quella del Bike pride, che sempre per domani ha organizzato “M’illumino di più (in bici)”, «una pedalata libera, gratuita e aperta a tutti, per invitare i ciclisti a “illuminarsi”, dotandosi delle luci previste dal Codice della strada per chi viaggia nelle ore notturne». Il tutto alle 18.30 in piazza Palazzo di Città.