Mobilità per persone disabili, il Comune incontra associazioni e tassisti

di Bernardo Basilici Menini

Gli assessori Marco Giusta, Maria Lapietra e Sonia Schellino hanno incontrato ieri le associazioni di rappresentanza di persone disabili, Handicap e Sviluppo, Fish Piemonte, Ate, Anffas, Unione italiana ciechi e ipovedenti, Apri, Apic, Cp, Apistom, insieme alle cooperative Pronto Taxi e Radio Taxi per discutere dell’importante tema del diritto alla mobilità. E’ stata la prima volta che il Comune ha convocato un tavolo con le rappresentanze dei disabili su questo tema.

L’incontro, raccontano dalla giunta, si è svolto in un clima collaborativo, nonostante la difficoltà di soddisfare tutte le esigenze delle varie parti e dalle istituzioni cittadine sono stati presentati tre provvedimenti: la modifica dei regolamenti vigenti in materia di trasporto di persone disabili via taxi e altri veicoli attrezzati, la modifica di quelli che riguardano l’assegnazione delle riserve di sosta per non penalizzare gli assistenti regolari non conviventi con la persona disabile e la costituzione di un nesso tra finanziamento del servizio ed entrate specifiche.

«Anche la situazione Isee dev’essere considerata per determinare i costi di accesso dal servizio», hanno detto gli assessori, prospettando la creazione di infrastrutture informatiche per poter permettere la fruizione del servizio taxi da più utenti contemporaneamente. Al contempo è stata auspicata la creazione di un tavolo di confronto permanente.