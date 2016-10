Manet, Appendino: “Non ci sono le condizioni per lavorare con Asproni”

di Bernardo Basilici Menini

Chiara Appendino è intervenuta in consiglio comunale sulla dibattuta questione della mostra di Manet: «Questa giunta lavorerà per vedere se ci sono le condizioni per fare la mostra di Manet». La sindaca ha ribadito come la colpa sarebbe di Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Torino Musei, con la quale «non ci sono le condizioni per continuare a lavorare. E non è un fatto personale».

«Non accetto che venga utilizzata in maniera strumentale – continua Appendino– una mancanza di informazioni per nascondere forse una mancata capacità di organizzare l’evento. Vogliamo costruire un modello in cui capacità, competenze e relazioni siano della città e non del sindaco di turno: un modello basato sulle relazioni personali indebolisce la città», conclude la sindaca.

A fare eco alla sindaca arriva l’assessora ai Musei Francesca Paola Leon, secondo la quale «L’eventuale mancata realizzazione della mostra di Manet ha all’origine una debolezza strutturale: non si basava su solide relazioni tra il Musee d’Orsay e la Gam, ma su un rapporto privilegiato tra l’ex sindaco Piero Fassino, il direttore del Musee d’Orsay e un operatore privato, senza, evidentemente, un chiaro trasferimento di competenze e responsabilità sulla realizzazione dell’evento. Le conseguenze di questo modello di produzione culturale sono sotto gli occhi di tutti».

«Non è in discussione né l’importanza di organizzare grandi eventi espositivi né la collaborazione con il modello imprenditoriale e privato –ha continuato l’assessora– E’ in discussione un modello che vede le nostre istituzioni museali come contenitori e non produttori di cultura, un modello che non porta al rafforzamento delle competenze e delle relazioni dei nostri musei con gli altri musei italiani e stranieri, che non favorisce la ricerca e quindi la produzione, che sono alla base di un sistema museale forte anche dal lato della proposta di eventi espositivi».