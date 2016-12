Museo del Cinema. Dopo le polemiche dichiarazione congiunta degli assessori alla cultura Parigi e Leon

di Moreno D’Angelo

Dopo le feroci polemiche, dissidi e scambi d’accusa tra Regione e Comune che hanno visto protagonisti esponenti del Pd e cinquestelle sulla nomina del nuovo direttore del Museo Nazionale del Cinema, è stata diffusa una rassicurante e propositiva dichiarazione congiunta dell’assessore alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi e dell’assessora alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon: «Nell’incontro di oggi abbiamo individuato un percorso condiviso sul futuro del Museo Nazionale del Cinema, per garantire il bene di questa importante istituzione. Con l’ipotesi di lavoro elaborata, intendiamo confrontarci con il Comitato di gestione, per poter portare avanti un cammino il più possibile condiviso e trasparente».

A placare gli animi dopo scambi d’accusa quanto mai duri tra le parti sembra abbia avuto un ruolo chiave l’azione pragmatica del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. La carica resta in discussione ma sembra che il gioco dei veti e delle polemiche sulle modalità per la nomina possano vedere una conclusione. Questo per una realtà che rappresenta una delle principali e più originali attrattive del turismo torinese e nazionale.