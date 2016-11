Natale coi fiocchi, non si placano le polemiche

di Giulia Zanotti

Probabilmente la coda di “Natale coi fiocchi” non sarà quella di una cometa ma di un’indagine della magistratura.

Infatti proprio a poche ore dal l’avvio alla Kermesse che dovrebbe allietare le festività cittadine, in Sala rossa un’interpellanza generale suscita non pochi dubbi sulla gara con cui è stata assegnate l’organizzazione.

Dubbi sul programma culturale offerto ma anche sugli introiti economici della città. Infatti, se l’amministrazione cittadina fa notare che per l’evento sono stati spesi solo quindicimila mila euro per la comunicazione secondo i consiglieri di opposizione i possibili introiti per una bancarella in piazza Castello solo di novemila euro, a carico del commerciante di turno.

A questo si aggiunge il fatto che proprio aree come piazza Castello non erano tra quelle elencate nel bando originario pubblicato a settembre. La stessa soprintendente ai Beni culturali avrebbe appreso solo in un secondo momento l’intenzione di montare nella piazza delle bancarelle che sono state poi autorizzate solo nel lato della prefettura.