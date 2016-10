Ora il salone del libro di Milano ha anche un nome: Tempo di Libri

di Bernardo Basilici Menini

Si chiamerà Tempo di Libri la nuova fiera di Milano nata dopo la rottura con Torino per l’organizzazione del Salone del Libro. La nuova manifestazione si svolgerà nel capoluogo meneghino dal 19 al 23 aprile del 2017 in concomitanza, almeno per quanto riguarda l’ultimo giorno, con la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto D’autore. Tempo di Libri è stata presentata alla stampa a Palazzo Reale a Milano.

Si legge nel programma che «la società che organizza la manifestazione è la Fabbrica del Libro Spa, guidata da Renata Gorgani». Obbiettivo della manifestazione è di portare all’interno della fiera 80mila visitatori e 100mila a Milano, grazie anche agli eventi fuori salone, che verranno proposti in varie zone della città.