Panino a scuola: L’Asl prepara un decalogo

di Enrico Mugnai

Ci sarà un decalogo di regole per disciplinare il consumo di pasti preparati da casa per i bambini le cui famiglie preferiscono, o sono costrette dagli alti costi delle mense scolastiche, a fornire direttamente il pranzo alla prole. Questa decisione è frutto dell’incontro di oggi in V Commissione, a cui hanno partecipato i consiglieri comunali, le società addette al servizio di ristorazione, l’Asl To1, la Conferenza cittadina delle autonomie scolastiche, l’Associazione scuole autonome piemontesi, l’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola, e i sindacati.

La commissione ha attribuito all’Asl il compito di redigere il documento che stabilirà gli spazi adibiti al consumo di pasti portati da casa e provvederà a realizzare un decalogo relativo alla composizione di pasti equilibrati per una crescita e sviluppo corretti dei bambini.

La vicenda del “panino a scuola” ha avuto il punto di svolta il 13 giugno quando il Tribunale di Torino, rigettando il reclamo presentato dal Ministero dell’Istruzione, ha dato il via libera alle famiglie che non volevano più aderire al servizio mensa. Da quel giorno, dai 58 ricorrenti si è passati a circa 3100 bambini che consumano pasti cucinati a casa.

Ma ci sono ancora da stabilire le modalità e, come sostiene l’assessora comunale all’Istruzione Federica Patti:«La situazione è difficile da gestire anche perché si presenta in continuo divenire, per questo serve la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti». Uno dei punti centrali è l’adeguamento dei locali della refezione scolastica per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I nodi dovranno essere sciolti entro l’inizio del secondo quadrimestre, tutti gli istituti dovranno essere pronti a recepire e applicare la sentenza.

L’assessora Patti ricorda come la vicenda sia stata originata «da un costo eccessivo della mensa al quale noi oggi stiamo lavorando per renderlo più basso». Un problema sollevato anche dall’Asapi (Associazione scuole autonome piemontesi), per cui una conseguenza sarà quello di rendere visibili le disuguaglianze sociali. Le ditte che gestiscono il servizio mensa dal canto loro hanno espresso preoccupazione per la contrazione del giro di affari che potrà mettere in difficoltà le aziende sul piano occupazionale.

Le organizzazioni sindacali della scuola hanno sottolineato come la necessaria nuova riorganizzazione rappresenti ulteriori carichi di lavoro per dirigenti ed insegnanti