Paolo Biancone ufficializza la sua candidatura con i Cinque Stelle

di Andrea Doi

Con un post Paolo Biancone ha ufficializzato la sua candidatura con il Movimento Cinque Stelle. Lui, da sempre vicino al centrosinistra, con cui ha collaborato in passato, ha deciso di percorrere la strada per Roma con i pentastellati, visto che ultimamente i rapporti tra il rapporti tra il docente di Unito e la sindaca sono molto buoni, avendo Bianconi dato un aiuto ad Appendino sulla questione della finanza islamica, da tempo nei progetti di Palazzo di Città.

«Ho accettato la candidatura a Deputato del Collegio Uninominale Torino 3 per il Movimento a 5 Stelle con onore e consapevolezza. – scrive Bianconi su Facebook – Come docente universitario, ricercatore e professionista esperto sui temi dell’economia e sviluppo delle aziende pubbliche e private, posso offrire competenze utili alla crescita del Paese e allo sviluppo delle Aziende italiane, all’affermazione dei nostri Giovani, al crescere e al prosperare delle Famiglie. Senza falsi proclami e promesse ardue da mantenere, mi metto al servizio degli italiani e delle Istituzioni con molta umiltà ma con la consapevolezza che l’Italia ha molte risorse da valorizzare e tanti talenti da mettere in campo per prosperare. La regola del buon senso e dell’ascolto dei reali bisogni degli italiani, nonché le competenze acquisite nel tempo sui temi dell’economia, della finanza, della gestione delle aziende pubbliche e private, dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, mi faranno da guida, se vorrete sostenermi».

Ecco il contenuto del lungo post con cui Bianconi ufficializza la sua discesa in campo e la rottura con il centro sinistra.