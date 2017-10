Pd, aperta la fase congressuale. Ecco l’elenco delle riunioni dei circoli

Al via le fasi congressuali del Partito Democratico di Torino. Domani, 12 ottobre, partono i congressi di circoli, che dureranno fino al 22 ottobre. In tutto saranno 95 gli incontri, distribuiti sull’intero territorio della Città Metropolitana.

I lavori congressuali porteranno al rinnovo del segretario (candidato unitario è Mimmo Carretta), dell’assemblea metropolitana, dei coordinatori e dei coordinamenti di Circolo.

Ecco l’elenco completo dei calendari (scaricabile anche a questo indirizzo). Alcune date sono ancora da definire.

1 CENTRO CROCETTA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

18.00

SEDE PD

TORINO, VIA MAZZINI 45

voto dalle 20 alle 21

2 SANTA RITA – MIRAFIORI NORD

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

TORINO, VIA G.DINA

3 SAN PAOLO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

10.00

SALA VENCHI UNICA

TORINO, VIA DE SANCTIS 12

4 SAN DONATO

da definire

5 VALLETTE-LUCENTO-BGO VITTORIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.00

SEDE PD

TORINO, VIA COLAUTTI 2

voto dalle 12 alle 17

6 BARRIERA MILANO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

10.00

SEDE PD

TORINO, VIA CERVINO 0

7 VANCHIGLIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

14.30

CENTRO D’INCONTRO

TORINO, CORSO BELGIO 91

8 SAN SALVARIO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

16.00

CIRCOLO GARIBALDI

TORINO, VIA P. GIURIA 56

9 NIZZA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

10.00

SEDE PD

TORINO, VIA TAGGIA

10 MIRAFIORI SUD

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

SEDE PD

TORINO, STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 8

11 ALBIANO D’IVREA

da definire

12 ALPIGNANO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.30

ASSOCIAZIONE IL DIALOGO

ALPIGNANO, VIA MARIETTI 1

13 ANDEZENO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

9.00

SALA CONCERIA

CHIERI, VIA DELLA CONCERIA 2

14 AVIGLIANA

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

AVIGLIANA, VIA SAN PIETRO 1

15 BANCHETTE PAVONE

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

21.00

SALETTA

SAMONE, PIAZZA DELA CHIESA

16 BARDONECCHIA OULX

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

18.30

DOPOLAVORO FERROVIARIO

BARDONECCHIA, P.ZA MEDAIL 1

17 BEINASCO

da definire

18 BORGARO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.00

VILLA TAPPARELLI

BORGARO VIA MATTEOTTI 11

19 BRANDIZZO

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

21.00

SALA EX SARPA

PIAZZA MUNICIPIO

20 BRUINO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

BRUINO, VIA ROMA 12

21 BUSSOLENO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

21.00

DOPOLAVORO FERROVIARIO

BUSSOLENO, VIA TORINO 3

22 BUTTIGLIERA ALTA

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

SALA CONSILIARE

BUTTIGLIERA ALTA, MUNICIPIO

23 CALUSO

SABATO 14 OTTOBRE 2017

15.30

CENTRO ANZIANI

CALUSO, VIA SAN FRANCESCO 2

24 CANDIOLO

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

21.00

VECCHIO COMUNE

CANDIOLO, PIAZZA SELLA 1

25 CARIGNANO

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

21.00

CASCINA VGNA

CARMAGNOLA, VIA F. DI SALES

26 CARMAGNOLA

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

21.00

CASCINA VGNA

CARMAGNOLA, VIA F. DI SALES

27 CASELETTE

SABATO 21 OTTOBRE 2017

10.00

COOP. SOCIALE

VILLARDORA, VIA S.AMBROGIO 3

28 CASELLE TORINESE

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.00

SALA GIUNTA

CASELLE T.SE, PIAZZA EUROPA 1

29 CASTELLAMONTE

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

CASTELLAMONTE, LARGO TALENTINO 4

30 CAVOUR – PIANURA PINEROLESE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

20.00

BIBLIOTECA COMUNALE

OSASCO, PIAZZA DELLA RESISTENZA 12

31 CHIERI

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

9.00

SALA CONCERIA

CHIERI, VIA DELLA CONCERIA 2

32 CHIVASSO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

SALA CONSILIARE

CHIVASSO, PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA 8

33 CIRIE’-SAN CARLO CANAVESE

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

CIRIE’, VIA VITTORIO EMANUELE II 116

34 COLLEGNO

13 e 14 OTTOBRE

21.00 e 9.30

SEDE PD

COLLEGNO, VIA BENDINI 11

35 CONDOVE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

20.45

SALA

SANT’ANTONINO, PIAZZA DON CANTORE

36 CUMIANA

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

20.00

SEDE PD

CUMIANA, STR. ALLA GROTTA 20

37 CUORGNE’

SABATO 21 OTTOBRE 2017

8.30

CAMERA DEL LAVORO

CUORGNÈ, PIAZZA PINELLI

38 DRUENTO

SABATO 14 OTTOBRE 2017

18.00

SEDE PD

DRUENTO, VIA ROMA 18

39 GASSINO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

GASSINO, VIA SIEGERT 1

40 GIAVENO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

SALA CONSILIARE

GIAVENO, MUNICIPIO

41 GRUGLIASCO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.30

SALA CONSILIARE

PIAZZA MATTEOTTI 50

42 IVREA

SABATO 14 OTTOBRE 2017

14.30

SALA SANTA MARTA

IVREA, PIAZZA SANTA MARTA

43 LA CASSA- GIVOLETTO- SAN GILLIO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

15.00

SALA

LA CASSA, VIA VITTORIO VENETO 10

44 LA LOGGIA

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

21.15

SEDE PD

LA LOGGIA, VIA VITTORIO VENETO 6/A

45 LEINI’

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

SALA

LEINì, VIA CARLO ALBERTO 1

46 MAPPANO

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

20.30

SALA CIM

MAPPANO, PIAZZA DON AMERANO

47 MATHI

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

15.00

SALA

LA CASSA, VIA VITTORIO VENETO 10

48 MONCALIERI

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

14.00

SEDE PD

MONCALIERI, CORSO ROMA 39

49 MONTALTO – DORA BALTEA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

SALA

MONTALTO DORA

50 MONTANARO

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

MONTANARO, VIA C. BATTISTI 25

51 NICHELINO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.00

SEDE PD

NICHELINO

52 NOLE – VILLANOVA – GROSSO

VENERDì 20 OTTOBRE 2017

18.00

SOCIETA’ OPERAIA

NOLE, VIA SAN VITO

53 NONE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

SALA CONFERNZE

NONE, VIA BRIGNONE 3

54 ORBASSANO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

8.30

SEDE PD

ORBASSANO, VIA ROMA 17

55 PIANEZZA

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

PIANEZZA, VIA GASTALDI 5

56 PINEROLO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

PINEROLO, VIA S. PELLICO

57 PINO TORINESE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

VILLA GRAZIA

PINO T.SE, STRADA SAN FELICE 2

58 PIOSSASCO

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

19.30

CENTRO IL MULINO

PIOSSASCO, VIA RIVALTA 9

59 POIRINO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.00

SPAZIO POIRINO FORMAZIONE

POIRINO, VIA INDIPENDENZA 46

60 RIVALTA DI TORINO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

9.30

BIBLIOTECA COMUNALE

PIAZZA MARTIRI

61 RIVAROLO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

15.00

HOTEL RIVAROLO

RIVAROLO C.SE

62 RIVOLI

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.00

SALA CONSILIARE

RIVOLI, VIA CAPRA 27

63 ROBASSOMERO – FIANO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

CIRIE’, VIA VITTORIO EMANUELE II 116

64 ROSTA

da definire

65 SAN GIORGIO

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

18.00

BIBLIOTECA CIVICA

ORIO C.SE, VIA PONZETTI 14

66 SAN MAURIZIO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

10.00

SALA

SAN MAURIZIO C.SE, VIA SAN MICHELE 3

67 SAN MAURO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

10.00

SALA ILARIA ALPI

SAN MAURO, VIA MARTIRI 150

68 SANGANO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

20.00

LOCANDA TRANVAI

SANGANO, VIA PINEROLO SUSA 82

69 SANT’AMBROGIO DI TORINO

da definire

70 SANT’ANTONINO DI SUSA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

20.45

SALA

SANT’ANTONINO, PIAZZA DON CANTORE

71 SANTENA

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

9.30

SEDE PD

SANTENA, VIA CAVOUR 11

72 SETTIMO TORINESE

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

9.00

SALA CONSILIARE

SETTIMO TORINESE

73 STRAMBINO

da definire

74 SUSA

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

21.00

DOPOLAVORO FERROVIARIO

BUSSOLENO, VIA TORINO 3

75 TROFARELLO

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

21.00

CENTRO MARZANATI

TROFARELLO, VIA C. BATTISTI 25

76 VAL CHISONE E GERMANASCA

da definire

77 VAL MALONE

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

19.00

78 VALMESSA

SABATO 21 OTTOBRE 2017

10.00

COOP. SOCIALE

VILLARDORA, VIA S.AMBROGIO 3

79 VAL NOCE

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017

20.30

SALETTA DEL PESO

FROSSASCO , VIA DE VITIS 10

80 VAL PELLICE

SABATO 14 OTTOBRE 2017

14.30

SEDE PD

TORRE PELLICE, VIA MICOL 2

81 VALLE SACRA

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

21.00

SEDE PD

CASTELLAMONTE, LARGO TALENTINO 4

82 VALLI DI LANZO

SABATO 14 OTTOBRE 2017

18.00

SALA

CERES, PIAZZA DEL MUNICIPIO 12

83 VALLI ORCO E SOANA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

19.00

SALA CONSILIARE

LOCANA, MUNICIPIO

84 VALLO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

SALETTA

VALLO, VIA FIANO ANGOLO VIA ROMA

85 VALCHIUSELLA

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.00

SEDE PD

LUGNACCO, VIA TRE FONTANE

86 VENARIA REALE

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

10.00

CENTRO BONINO

VENARIA REALE, VIA N. SAURO 48

87 VILLASTELLONE

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

21.00

EX BIBLIOTECA

VILLASTELLONE, VIA COSSOLO

88 VINOVO

SABATO 21 OTTOBRE 2017

9.00

SALA CONSIGLIO

VINOVO, P.ZA MARCONI 1

89 VOLPIANO

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

20.45

SEDE PD

VOLPIANO, VIA RAIMONDO 10

90 VOLVERA

13 e 14 OTTOBRE

21.00 e 9.00

SALA CONSILIARE

VOLVERA, VIA ROMA 3

91 PD LAVORO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

17.30

SEDE PD

TORINO, VIA MASSERANO

92 PD AMIAT

da definire

93 PD SALUTE

da definire

94 PD LAVORATORI AUTONOMI

da definire

95 PD RICERCA

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

18.00

SEDE PD

TORINO, VIA ORMEA 6 BIS