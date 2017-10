Pd, da stasera Carretta è il nuovo segretario. Si riparte dalla gente

di Giulia Zanotti

Si conclude stasera alle 18.30 il congresso del Partito Democratico Metropolitano. L’appuntamento è alla Gam. Qui verrà ufficializzata l’elezione di Mimmo Carretta come segretario metropolitano che prenderà il posto di Fabrizio Morri e verranno eletti il presidente dell’assemblea, la commissione di garanzia, il tesoriere e la direzione.

Inoltre Carretta annuncerà i componenti della segreteria metropolitana. L’ultima tappa di un congresso che ha visto protagonisti 95 circoli dove il candidato unitario ha incontrato i militanti. Da quanto raccolto in questi incontri Carretta punterà molto con la sua segreteria a far sì che il Partito Democratico riprenda il suo posto tra la gente partendo dalle periferie, da dove ha anche deciso nelle scorse settimane di annunciare la sua candidatura. Non solo un simbolo quindi ma un vero e proprio percorso da seguire per riconquistare la fiducia delle persone.