Pd e Giovani democratici organizzano un seminario per capire il populismo

di Bernardo Basilici Menini

«Cos’è il popolo? Cos’è il populismo? Come essere una forza politica del popolo e contrastare il populismo? Cosa vuol dire essere vicini alla gente? Come può il PD riscoprire la sua vocazione popolare?». Queste le domande al centro del seminario promosso dalla Scuola del PD Piemontese e dai Giovani Democratici del Piemonte, previsto per il prossimo sabato 25 febbraio a Rivoli, nella sala del Consiglio comunale. L’evento durerà dalla mattinata fino al pomeriggio, con diversi incontri e workshop.

Diversi i relatori previsti: Massimo Salvadori, Guido Bodrato, Brando Benifei, Luca Jahier, Anna Maria Poggi, Massimo Cavino, Emanuele Fiano e Luciano Violante, i cui dialoghi saranno guidati da Monica Canalis, Responsabile della Scuola di Formazione Politica del PD del Piemonte, e da Carlo Garrone, responsabile formazione politica dei Giovani Democratici del Piemonte.

«In un momento di grande disorientamento, in cui spirano forti i venti del populismo e i partiti tradizionali sembrano sempre più elitari, rifletteremo a partire da una parola spesso fraintesa o sottovalutata: la parola “popolo”», dicono dal Partito democratico.