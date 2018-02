Pd Torino. Carretta: “Non partecipiamo a eventi con candidati o esponenti di CasaPound”

Da mesi il Partito Democratico di Torino ha iniziato un importante lavoro di sensibilizzazione verso i valori dell’antifascismo.

“Il periodo che stiamo vivendo vede la ricomparsa prepotente di violenza, odio, razzismo. Non possiamo più permetterci di dare per scontati i valori su cui si basa la nostra comunità politica” spiega il segretario metropolitano Mimmo Carretta.

“I tempi sono cambiati, il clima si è fatto difficile e pericoloso. Per questo abbiamo aderito con convinzione al tavolo di coordinamento “Mai più fascismi” dell’Anpi, abbiamo diffuso l’appello attraverso tutti i nostri canali, abbiamo partecipato alla manifestazione di Como, proposto alla Città di non concedere l’utilizzo delle piazze per manifestazioni razziste e omofobe”.

“E per la stessa ragione – continua il segretario Carretta – abbiamo deciso in questa campagna elettorale di non partecipare a eventi elettorali che vedano la partecipazione di candidati o esponenti di CasaPound. I confronti su idee, programmi e visioni per il futuro del nostro Paese si possono svolgere solo tra persone che abbiano rispetto della nostra democrazia e della nostra Costituzione”.

