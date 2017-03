Pd Torino: “Gli aumenti voluti da Appendino colpiscono le fasce deboli”

Il Partito Democratico interviene dopo la notizia dell’approvazione della Giunta Appendino di nuovi aumenti. «Siamo molto preoccupati – dicono dal Pd – Spariscono sgravi sulla Tari per migliaia di famiglie meno abbienti e la stessa aumenta per tutti, aumentano cosap, raddoppia il costo dei permessi Ztl , gli abbonamenti sulla sosta in zona blu per residenti, tutti aumenti che ricadranno su commercio, lavoratori e cittadini».

«Si tratta di aumenti indiscriminati che colpiscono le fasce deboli – continuano dal Pd – Il Partito Democratico, su questa manovra, non farà alcuno sconto ad Appendino e ai Cinque Stelle»