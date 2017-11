Per Giordana allontanati i giornalisti dalla Procura

di Andrea Doi

Che l’interrogatorio dell’ex capo di Gabinetto Paolo Giordana sui fatti di piazza San Carlo, per cui è indagato in concorso per omicidio, lesioni e disastro colposi, fosse tra i più attesi non c’era alcun dubbio. E per evitare il clamore mediatico la Procura di Torino ha chiuso le porte questo pomeriggio.

Giornalisti e fotoreporter non possono entrare al sesto piano del Palazzo di giustizia dove si trovano gli uffici in cui Giordana sarà ascoltato questo pomeriggio e i cronisti presenti sono stati invitati dai carabinieri ad allontanarsi.

D’altronde già per il caso Ream, le foto che erano circolate dalla sindaca Appendino, di Giordana e dell’assessore Rolando davanti alla porta della procura, avevano fatto si che il procuratore capo Armando Spataro richiamasse all’ordine i giornalisti invitando a rispettare la privacy degli indagati e a fare fotografie solo quando in possesso delle autorizzazioni necessarie.