Alla XXX edizione del Salone del Libro di Torino lavoreranno i volontari già scesi in campo per l’ostensione della Sindone e per le Olimpiadi invernali del 2006.

Saranno migliaia, come ha evidenziato il presidente della Fondazione per il Libro, Mario Montalcini, che intende così “fare ricorso ad una formula che a Torino ha avuto grande successo e che ha fatto la fortuna degli eventi per cui è stata utilizzata”.